Нужны ответные шаги: Польша поставила ультиматум Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет в одностороннем порядке проявлять доброжелательное отношение к Украине, если не увидит ответных шагов со стороны Киева.

По его словам, в Польше есть информация, что украинские политики понимают вред от роста напряжённости между двумя странами и заинтересованы в её снижении. Однако, как отметил Туск, это требует взаимной готовности к диалогу.

«Больше не будет так, что только Варшава предлагает доброжелательное отношение», — заявил польский премьер, подчеркнув необходимость взаимности в отношениях.

Он также сообщил, что в разговоре с Владимиром Зеленским указал на ответственность украинской стороны за поиск путей снижения напряжённости.

«Сейчас мы ждём шага со стороны Украины. <...> Не может быть Европейского Союза без примирения, а не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять», — добавил Туск.

Кроме того, Дональд Туск призвал Польшу осторожнее говорить о новой помощи Украине. Он заявил об этом накануне саммита НАТО в Анкаре, подчеркнув, что не считает, будто Киеву не нужна финансовая поддержка.