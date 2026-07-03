Туск призвал Польшу осторожнее говорить о новой помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне саммита НАТО в Анкаре призвал польскую делегацию осторожнее высказываться о дальнейшем финансировании Украины.

«Не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. <...> Но Польша несёт нагрузку по защите нашей границы, которая является также границей Европы, против угроз с востока», — заявил Туск.

Ранее Life.ru писал, что Польша решила утилизировать 14 МиГ-29, предназначенных для Украины. Отказ от передачи самолётов связан с тем, что Киев не согласился передать Варшаве технологии беспилотных систем.