Польша решила утилизировать 14 МиГ-29, предназначенных для Украины
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Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее рассматривались для передачи Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Отказ от передачи самолётов связан с тем, что Киев не согласился передать Варшаве технологии беспилотных систем.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина первоначально согласилась на предложенный обмен, однако позже отказалась от договорённостей.
Напомним, конфликт между странами разгорелся в июне, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение экс-комика назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА*.
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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.