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3 июля, 03:53

Польша решила утилизировать 14 МиГ-29, предназначенных для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее рассматривались для передачи Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отказ от передачи самолётов связан с тем, что Киев не согласился передать Варшаве технологии беспилотных систем.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина первоначально согласилась на предложенный обмен, однако позже отказалась от договорённостей.

Эскадрилья польских МиГ-29 выпорхнула из-под носа Украины — самолёты «‎подрезали» дроны
Эскадрилья польских МиГ-29 выпорхнула из-под носа Украины — самолёты «‎подрезали» дроны

Напомним, конфликт между странами разгорелся в июне, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение экс-комика назвать одну из бригад ВСУ в честь деятелей УПА*.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Артём Гапоненко
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