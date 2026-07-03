Польша решила утилизировать 14 МиГ-29, предназначенных для Украины

Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее рассматривались для передачи Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отказ от передачи самолётов связан с тем, что Киев не согласился передать Варшаве технологии беспилотных систем.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Украина первоначально согласилась на предложенный обмен, однако позже отказалась от договорённостей.

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