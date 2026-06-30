Эскадрилья польских МиГ-29 выпорхнула из-под носа Украины — самолёты «‎подрезали» дроны

Польша не будет передавать Украине истребители МиГ-29 из-за проблемы с дронами. Глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире Polsat, что Киев не выполнил договорённости по передаче Варшаве технологий производства и борьбы с беспилотниками.

По словам министра, польская сторона предлагала схему обмена: самолёты в ответ на доступ к украинским решениям в сфере БПЛА. Однако, как утверждает Косиняк-Камыш, после первоначального согласия Незалежная внезапно отказалась от этих условий.

«Я предложил, как мне кажется, весьма партнёрский подход — МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили свои обязательства, поэтому МиГов для Украины нет, так как у Польши нет ни дронов, ни возможностей для их использования», — отрезал министр обороны.

Ранее польское оборонное ведомство планировало передать Киеву от шести до восьми МиГ-29, которые Варшава собиралась вывести из эксплуатации. Всего из состава ВВС Польши должны были списать 14 таких самолётов. 15 июня замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявлял, что передача истребителей не состоится без доступа к украинским технологиям по БПЛА. В Киеве при этом интересовались модернизированными самолётами, но Варшава отказалась обновлять их за свой счёт.