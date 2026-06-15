Польша потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29

Польша поставила условие для передачи Украине истребителей МиГ-29: Киев должен поделиться технологиями БПЛА. Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил Radio Zet, что его страна не отправляла самолеты, и текущее правительство не планирует этого делать без соответствующего обмена технологиями.

«Мы не передали Украине МиГи. Нынешнее правительство этого не делало (...) Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий», — сказал он.

Как отметил представитель Минобороны, Польша проявляет интерес к этим разработкам с целью укрепления своего потенциала в сфере беспилотных технологий.

Отношения между Польшей и Украиной резко обострились после того, как Киев предпринял ряд шагов по героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*, включая участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА»*. Это вызвало крайне негативную реакцию Варшавы, где УПА* ассоциируется прежде всего с Волынской резней 1943 года — массовым уничтожением польского гражданского населения, признанным Польшей геноцидом. Польское руководство, включая президента Кароля Навроцкого и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, расценило эти действия как оскорбление национальной памяти, заявив, что подобная политика Киева ведёт к конфронтации.

Ранее в польском Сейме произошла массовая перепалка между депутатами после высказываний заместителя министра науки Анджея Шептицкого о деятельности ОУН-УПА*. Политик назвал боевиков «стойкими украинскими солдатами», которые якобы боролись за независимость от СССР.

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