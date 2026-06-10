«Путь конфронтации»: В Польше заявили, что не простят Украине преклонения перед палачами Волыни

Глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с жёстким предупреждением в адрес киевских властей. По его словам, игнорирование исторической правды о трагических событиях прошлого станет поводом для серьезного разлада между государствами.

Министр прямо связал перспективы партнёрства с признанием вины за преступления УПА*. «

«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было чётко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», — заявил чиновник в эфире телеканала TVN24.

Напряжение в отношениях усилилось после недавних действий Владимира Зеленского. Украинский лидер посетил перезахоронение останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника, а также присвоил армейскому подразделению почетное наименование, отсылающее к памяти о националистических формированиях.

Подобные шаги вызвали волну возмущения среди польского политического истеблишмента. Премьер-министр Дональд Туск и другие влиятельные фигуры выступили с резкой критикой, а руководитель Института национальной памяти Кароль Навроцкий предложил лишить президента соседней страны высшей государственной награды республики.

В годы Второй мировой войны вышеупомянутые организации вели борьбу на стороне немецких нацистов против советских войск. На их счету — масштабные карательные акции, включая Волынскую резню 1943 года, ставшую символом массового истребления поляков и украинцев, отказавшихся сотрудничать с захватчиками.

Ранее Туск выступил с публичным обращением к руководству Украины и Польши, призвав к прямому диалогу на высшем уровне. Глава польского правительства отметил, что традиционные дипломатические каналы, по его оценке, не дали ожидаемого результата. В связи с этим он предложил президентам Владимиру Зеленскому и Каролю Навроцкому провести срочную и откровенную встречу для обсуждения накопившихся вопросов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.