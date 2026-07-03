Вашингтон предупредил Варшаву, что Москва якобы готовит вооружённую «провокацию» в течение ближайших месяцев. Об этом сообщило издание Telegraph.

Источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, рассказали, что американская сторона не раз указывала на существование некого российского «плана». Утверждается, что его цель — нагнетание напряжённости и давление на западных союзников для сворачивания помощи Украине. В польских кругах, отвечающих за безопасность, не исключают и куда более серьёзного развития событий, дескать, вплоть до «небольшого наземного вторжения».

Среди возможных «сценариев» называют удары беспилотников по важной инфраструктуре, например по электростанциям, либо имитацию авиаударов, из-за которых Польше пришлось бы включать средства ПВО. Один из представителей польской разведки допустил, что в крайнем случае речь может идти о «гибридной атаке в приграничном регионе». Тот же собеседник предположил заход в Польшу российских или белорусских военных.

По версии издания, такой инцидент в Москве могли бы представить как «случайный заход на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную спасательную операцию по эвакуации вертолёта, у которого возникла неисправность».

Польские источники также считают, что Россия рассчитывает не на боевые действия, а якобы на то, что Варшава под нажимом США сядет за стол переговоров. Одним из ключевых условий Москвы для отвода войск, по их мнению, может стать отказ Запада от поддержки Киева.

«США систематически информируют Польшу о постоянно появляющихся российских планах по нанесению обычного удара по восточному флангу НАТО, от которого Польша ни в коем случае не застрахована», — заявил источник.

Российское руководство, включая президента Владимира Путина, последовательно отвергает наличие планов вторжения в Европу. В Москве, однако, обращают внимание на милитаристские настроения в самом ЕС. Там ссылаются на заявления европейских политиков о наращивании вооружений, дискуссии о необходимости «победы над РФ» и стратегию НАТО, предполагающую подготовку к столкновению с Россией к 2030 году. В Кремле также напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить пакт о ненападении. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, ответа не последовало, что в Москве трактуют как нежелание Европы придерживаться мирной повестки.