ЕС тратит огромные деньги на милитаризацию, указал Песков

Евросоюз тратит уйму средств на «военные рельсы» для своих экономик. Об этом журналистам заявил пресс-секректарь президента России Дмитрий Песков.

«Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран — это та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы её учитываем», — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.