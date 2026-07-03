ЕС тратит огромные деньги на милитаризацию, указал Песков
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Евросоюз тратит уйму средств на «военные рельсы» для своих экономик. Об этом журналистам заявил пресс-секректарь президента России Дмитрий Песков.
«Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик стран — это та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы её учитываем», — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия будет усиливать своё давление на Киев ради достижения собственных целей. При этом в Европе уже начали прямо говорить о том, что ЕС ведёт с РФ войну руками украинцев.
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