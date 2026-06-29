НАТО урежет помощь Украине до $12 млрд вместо обещанных 40

На июльской встрече НАТО в Анкаре Украине собираются выделить дополнительно от 10 до 12 миллиардов долларов — это вчетверо меньше тех сумм, что обещали Киеву по итогам двух предыдущих саммитов альянса. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на свои источники внутри блока.

Издание напомнило, что на саммите в Вашингтоне два года назад союзники сочли достаточным выделить дополнительно 40 миллиардов долларов — поверх двусторонних договорённостей и помощи от ЕС. Такая же сумма прямой поддержки от разных стран альянса прозвучала и на прошлогодней встрече в Гааге.

Теперь же, по оценке газеты, всё указывает на «резкое замедление» поддержки Украины. Причинами называют нехватку американских денег и угасающий интерес Вашингтона к помощи Киеву.

«Ожидается, что «свежие» фонды — то есть средства, выделенные в дополнение к уже согласованным на других форматах или саммитах, — не превысят 10-12 миллиардов долларов», — скзано в тексте.

Согласно информации источника, острая необходимость в изыскании дополнительных источников финансирования заметно снизилась сразу после того, как Брюссель разблокировал механизм предоставления масштабного пакета помощи объёмом 90 миллиардов евро. Ключевая доля этих средств — порядка 60 миллиардов — зарезервирована под военно-технические нужды, причем основную часть данного объёма уже взялись покрыть страны-участницы блока, входящие в НАТО.

В 2026 году суммарная помощь Украине от стран НАТО, по прогнозу газеты, может приблизиться к 70 миллиардам долларов. Однако новыми обязательствами из этой суммы будут лишь чуть больше 10 миллиардов.

«Ручной тормоз Вашингтона даёт о себе знать», — отмечено в публикации.

До этого спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной в прошлом не было достигнуто из-за позиции ряда государств, не заинтересованных в урегулировании конфликта. По его словам, Анкара приложила значительные усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом и сумела добиться существенного прогресса, а делегации сторон вели переговоры в рабочем офисе президента Турции в Долмабахче, где подготовили проект документа.