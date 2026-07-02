Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения целей СВО, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — отметил он, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости ввести новые санкции против РФ.

Кстати, госпожа Каллас продолжает уклоняться от прямого ответа на вопрос о возможных переговорах Брюсселя с Москвой. Вместо конкретики чиновница недавно перевела разговор в русло требований к российской стороне.