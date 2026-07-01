Западные страны ведут войну против России, используя Украину как инструмент. Такое признание прозвучало со страниц хорватского издания Advance. Авторы публикации констатируют, что слова Москвы о войне через посредников больше не вызывают сомнений.

По мнению хорватских журналистов, происходящее уже нельзя интерпретировать иначе. То, что начиналось как помощь украинской обороне, за последние несколько недель трансформировалось в нечто иное. Речь идёт о полноценном военном противостоянии коллективного Запада с Россией на украинской территории.

«Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против неё через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию ещё можно было по-разному, но теперь происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. Для Москвы это война против России, пусть её последствия и возвращаются Западу, как бумеранг», – говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что Россия обладает огромными территориями, мощной индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать потери за счёт ресурсов в регионах. Это делает страну устойчивой к длительному противостоянию, в то время как Запад, по мнению авторов, испытывает обратный эффект от собственных действий.

Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год из-за позиции Италии, при этом союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год. США также выступили против формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы.