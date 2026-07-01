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1 июля, 00:03

«Россия права»: В Хорватии признали, что Запад воюет с РФ через Украину

В Европе признали, что воюют с Россией руками украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Западные страны ведут войну против России, используя Украину как инструмент. Такое признание прозвучало со страниц хорватского издания Advance. Авторы публикации констатируют, что слова Москвы о войне через посредников больше не вызывают сомнений.

По мнению хорватских журналистов, происходящее уже нельзя интерпретировать иначе. То, что начиналось как помощь украинской обороне, за последние несколько недель трансформировалось в нечто иное. Речь идёт о полноценном военном противостоянии коллективного Запада с Россией на украинской территории.

«Россия права, когда говорит о том, что Запад воюет против неё через посредников. Пока дело ограничивалось помощью украинской обороне, интерпретировать ситуацию ещё можно было по-разному, но теперь происходящее действительно похоже на войну с Россией при помощи Украины. Для Москвы это война против России, пусть её последствия и возвращаются Западу, как бумеранг», – говорится в публикации.

При этом издание отмечает, что Россия обладает огромными территориями, мощной индустриальной базой и государственным аппаратом, способным компенсировать потери за счёт ресурсов в регионах. Это делает страну устойчивой к длительному противостоянию, в то время как Запад, по мнению авторов, испытывает обратный эффект от собственных действий.

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Ранее Life.ru писал, что страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год из-за позиции Италии, при этом союзники договорились только о выделении 70 млрд евро на 2026 год. США также выступили против формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы.

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Юния Ларсон
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