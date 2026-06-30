Страны НАТО не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год во время подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, против принятия соответствующего решения выступила Италия. В результате договорённости удалось достичь только по финансированию на 2026 год.

Как отмечается, страны альянса согласовали выделение 70 млрд евро на военную поддержку Киева в 2026 году. Решение по следующему году принято не было.

Кроме того, США выступили против включения в проект итоговой декларации формулировок о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. В окончательной версии документа сохранилась лишь фраза о том, что «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее в МИД России заявили, что НАТО и власти Украины взяли курс на разработку вооружений, способных наносить массированные удары по российским авиабазам далеко за линией фронта. Также в ведомстве сообщили, что на официальных интернет-площадках альянса объявлен новый тендер на создание перспективных систем вооружений с учётом боевого опыта киевского режима против России.