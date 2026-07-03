Члены НАТО не договорились по итоговому тексту саммита из-за Украины

Государства НАТО не смогли договориться о едином тексте заявления к предстоящему саммиту альянса в Турции — камнем преткновения стал украинский вопрос. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сначала союзники, казалось, сошлись на коротком документе, который лидеры должны были одобрить по итогам встречи в Анкаре 7–8 июля. Однако, как отмечает издание, в последние дни обсуждение между дипломатами застопорилось.

По словам собеседников агентства, Польша попросила альянс выделить деньги на продление на восток старой сети трубопроводов, построенной ещё во времена холодной войны. Эти магистрали связывают военные объекты в Западной Европе. Варшаву поддержали и другие страны Восточной Европы. Они рассчитывали, что вопрос решится ещё на прошлогодней встрече в Гааге.

Отдельные разногласия вызвала позиция Италии. Рим хочет смягчить формулировку об обязательствах помогать Киеву в военном плане вплоть до конца 2027 года. Итальянская сторона считает, что жёсткие сроки могут помешать более раннему мирному урегулированию конфликта.

В черновике документа значилось, что союзники выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Италия при этом добивается, чтобы упоминание 2027 года убрали. Свою позицию она объясняет активизацией дипломатических контактов с Москвой, которым, по её мнению, могут навредить такие обязательства.

Впрочем, как пояснили информированные собеседники, итальянская сторона едва ли станет блокировать коллективное решение, даже если Варшаве удастся сместить фокус дискуссий в нужное для себя русло. При этом в агентстве особо отметили: сам факт оказания помощи Киеву остаётся непоколебимым принципом, и попыток пересмотреть эту позицию не предпринимается.

Ранее сообщалось, что американский постпред в НАТО Мэтью Уитакер анонсировал грядущий саммит в Анкаре (7–8 июля) как событие, которое кардинально изменит расстановку сил вокруг Украины. По его заверениям, итоговый документ встречи будет изобиловать сюрпризами и станет настоящей «бомбой» для наблюдателей. Дипломат подчеркнул, что сразу после обнародования этих решений последует резкая активизация всех процессов. При этом он не преминул напомнить, что именно Штаты остаются главным донором Киева, опередив по объёму помощи всех союзников вместе взятых.