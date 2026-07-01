Братьями были, а теперь враги: чем Зеленский разозлил Польшу, что Украине заказали путь в ЕС Оглавление Волынская резня: 80 лет спустя Бандера и Мельник: новый пантеон Зеленского Навроцкий: «Зеленский прославляет бандитов» Зеленский отослал орден обратно Орден Мазепы и Муссолини: история награды На самом деле это просто выборы? Украина и Польша снова переругались из-за Волынской резни. На этот раз ссора может зайти очень далеко. Поляки уже грозятся прекратить поставки оружия и преградить путь в Евросоюз. Подробно — в Life.ru. 30 июня, 21:45 Поляки перекрывают кислород: Украина лишилась не только ордена, но и путей в Евросоюз из-за старой резни. Обложка © Chat GPT

Волынская резня: 80 лет спустя

Украина и Польша снова переругались из-за Волынской резни, которую устроила в 1943–1944 годах так называемая УПА*-ОУН* (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов). Дошло до того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского главного мирового русофобского ордена — польского Белого Орла.

Волынская резня словно мина замедленного действия, заложенная под современными польско-украинскими отношениями. Рвануть может в любой момент и с любой силой. Непонятно, почему российские власти так мало пользуются этим механизмом. Впрочем, и без нашей помощи Украина всегда готова потоптаться на памяти Польши.

В Польше и России считается, что Волынская резня — это геноцид, в ходе которого от рук украинских националистов погибло до 100 тысяч поляков. Однако на Украине и в американской Википедии настаивают, что поляки «сами виноваты».

Луцкое воеводство. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943 года. Фото © Wikipedia

Бандера и Мельник: новый пантеон Зеленского

Очередной скандал назрел ещё в мае, когда на главном военном мемориальном кладбище Киева в присутствии Зеленского перезахоронили останки одного из руководителей ОУН* — Андрея Мельника. Президент Украины прямо назвал его «героем». Тогда же стало известно о планах перезахоронить рядом с Мельником и других подобных украинских персонажей, Евгения Коновальца и Степана Бандеру. То есть это только начало, вскоре будет целый «пантеон».

Спустя пару дней Зеленский присвоил наименование «имени героев УПА*» одному из самых засекреченных и профессиональных подразделений ВСУ — Отдельному центру специальных операций «Север».

Украинские чиновники и нардепы восприняли эту новость с восторгом. Чтобы удостовериться в этом, достаточно заглянуть в популярные среди украинцев соцсети:

— Северный центр спецопераций имени героев УПА* звучит очень круто. Раньше эта армия защищала Украину от красно-коричневой чумы, сейчас защищает всю Европу от российской нечисти, — заявил депутат Верховной рады София Федина.

Андрей Мельник и его жена обрели могилу в Киеве. Фото © suspilne

Навроцкий: «Зеленский прославляет бандитов»

Высокопоставленные чиновники Польши отреагировали на украинские события «крайне однозначно негативно». Посла Украины даже вызвали «на ковёр». Жёстче всех из действующих политиков высказался президент страны Кароль Навроцкий.

— Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета, прославляющего бандитов и убийц из УПА*, не готова быть частью европейской семьи. Она не отказалась от тоталитаризма и культа насилия, — констатировал Навроцкий.

Ещё резче прокомментировали ситуацию бывшие чиновники. Экс-премьер Лешек Миллер назвал чествования лидеров УПА* «открытым плевком в лицо каждому поляку, чьи родственники стали жертвами Волынской резни». Экс-президент Лех Валенса заявил, что «снял с груди украинский флаг и более не станет занимать сторону Украины».

Возникшую антиукраинскую волну умело оседлал депутат Польского сейма Гжегож Плачек. Он предложил лишить Зеленского высшей польской награды — ордена Белого Орла. Глава Украины получил её в апреле 2023 года. Инициатива всем в Польше понравилась. Кароль Навроцкий фактически поставил Зеленскому ультиматум: либо отрекайся от УПА*, либо оставайся без ордена.

В 2025 году Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский дружили против России. Фото © anna-news.info

Зеленский отослал орден обратно

— Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать, какие праздники отмечать или какую историю изучать, — ответил Навроцкому Владимир Зеленский.

Спустя двадцать дней после ультиматума президент Польши подписал указ о лишении президента Украины ордена Белого Орла. Зеленский не только не стал спорить, но и сам отослал эту награду в канцелярию Навроцкому.

Примеру Зеленского последовали и другие украинские радикалы. Демонстративно отказались от польских наград и отослали их обратно бывшие президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**, также посол Украины в Польше Василий Боднар, руководитель офиса президента Кирилл Буданов**, глава МИД Андрей Сибига.

— Неуважение к президенту Украины — это неуважение к украинскому солдату, украинскому народу и нашему праву на собственную историю. Мы этого не потерпим. Неслучайно Навроцкий получает аплодисменты из Москвы, — подлил масла в огонь Сибига.

Сейчас с подачи Зеленского на Украине откровенно троллят поляков. Мол, отобрали у президента Украины особый орден, но не отобрали его у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера.

Уже сейчас видно, что украинские радикалы зря себе такое позволяют. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский предлагает не поддерживать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Также он вкинул в информационное поле идею присвоить варшавскому аэропорту наименование «имени жертв УПА*». Примерно то же самое говорят вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, а также лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

Последняя новость: Польша отказалась передать Украине истребители Миг-29, поскольку Киев отказался от передачи Варшаве технологий производства БПЛА.

Польская высшая награда — орден Белого Орла. Фото © wikipedia

Орден Мазепы и Муссолини: история награды

Орден Белого Орла был учреждён в 1705 году союзником Петра Великого в Северной войне курфюрстом Саксонии и королём Польши Августом II. Первыми кавалерами стали гетман Иван Мазепа (ещё не предавший Россию), четыре польских и литовских князя, а также трое русских генералов. Позднее Орла получили император Петр I, фельдмаршал Василий Долгоруков и военачальник Борис Шереметев.

К середине века статус Белого Орла сильно деградировал. Во-первых, стараниями польского министра Генрика Брюля, который массово торговал должностями и наградами. Во-вторых, постаралась и наша Екатерина II: по мнению поляков, в годы своего правления именно она решала, кому давать или не давать эту награду.

После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году орден упразднили. Но уже в 1807 году император Наполеон I Бонапарт образовал под протекторатом Франции Варшавское герцогство и восстановил все старые польские награды. Первым кавалером восстановленного Белого Орла стал сам Наполеон.

По итогам наполеоновских войн Польша вошла в состав России и Белый Орёл стал российской наградой. Поляки считают это жуткими репрессиями. Отечественного Белого Орла получали, например, Александр II, усмиритель Кавказа Ермолов и химик Менделеев.

После падения Российской империи поляки отыгрались. Эту награду стали получать только недоброжелатели нашей страны: маршал Польши Юзеф Пилсудский, король Швеции Густав V, президенты США Вудро Вильсон и Рональд Рейган, премьер Франции Жорж Клемансо, дуче Италии Бенито Муссолини, британская королева Елизавета II и уже упомянутые главы Украины Кучма, Ющенко и Порошенко**.

Король Польши Август II. Фото © Wikipedia

На самом деле это просто выборы?

Есть и альтернативная версия, почему Польша поссорилась с Украиной. По оценке аналитика эстонского Международного центра оборонных исследований Игоря Грецкого, это не более чем популизм в погоне за электоратом перед выборами в Польский сейм.

— Есть, конечно же, риски, что эта риторика может нанести ущерб двусторонним отношениям. Но пока я не вижу оснований для того, чтобы она переставила бы внешнеполитические приоритеты Польши с ног на голову, — считает Грецкий.

В этом контексте интересно, что рейтинги одобрения Навроцкого в Польше достигли рекордной отметки 54,8%. Ещё месяц назад было на 8,4% меньше.

* Запрещённая в России экстремистская и террористическая организация. **Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров