Решать будут радикальнее: Как переименование запада Украины в «Малопольшу» запустит раздел территорий

Вопрос западных территорий Украины, включая Галицию, никогда полностью не исчезал из польской политической повестки. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог и историк Армен Гаспарян, комментируя обсуждение возможного использования термина «Малопольша» в отношении этих регионов.

По его словам, в Польше традиционно использовался термин «восточные кресы», однако в последние годы всё чаще появляется понятие «Малопольша». Эксперт отметил, что это не новое изобретение, а историческое словосочетание, которое применялось ещё во времена Юзефа Пилсудского и сейчас фактически возвращается в политический оборот.

Гаспарян подчеркнул, что территориальные и исторические претензии Польши к этим регионам никогда не исчезали, однако на фоне событий последних лет они временно ушли на второй план. В частности, он напомнил, что до конца не урегулирован вопрос эксгумации жертв Волынской резни, а также остаются нерешёнными вопросы исторической памяти и увековечения спорных фигур и событий.

Вопрос увековечения всей мразоты, которая там только существовала, тоже никуда не делся. Просто сейчас Польша занята больше ведением, так сказать, информационно-психологических битв с Россией. Но это не означает, что они забыли про ключевые вот эти вопросы. Для поляков это же знаковая история. Армен Гаспарян Политолог

По словам эксперта, Украина сама в определённый момент усилила эти дискуссии, начав процессы декоммунизации и десоветизации. Он напомнил, что подобные заявления звучали ещё в период президентства Петра Порошенко, и тогда же впервые активно поднималась тема возможной реституции имущества.

Гаспарян указал, что в случае реализации подобных подходов возникает сложный юридический и имущественный вопрос, поскольку в ряде регионов, включая Львов, в прошлом значительная часть собственности принадлежала польскому населению, а украинцы составляли меньшинство.

Эксперт считает, что подобные темы продолжат подниматься в долгосрочной перспективе до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы. По его словам, Польша традиционно действует в стратегической перспективе и умеет выстраивать долгую политическую линию.

«Как только на Украине станет слабеть режим, поляки молниеносно эти все вопросы решат, я в этом нисколько не сомневаюсь. И причём решать они будут гораздо радикальнее, чем это делали 100 лет назад в рамках насильственной полонизации. Но Украина сама, собственно, подготовила фундамент для этого, так что пускай сами и расхлёбывают», — заключил наш собеседник.

Напомним, в Варшаве развернулась острая дискуссия после высказывания главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который применил историческое обозначение западных территорий Украины, комментируя тему Волынской трагедии. Он назвал этот регион «Малопольшей», что вызвало заметный политический отклик и усилило споры вокруг трактовки исторических событий.