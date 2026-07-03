В Варшаве разгорелось обсуждение после заявления главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который, комментируя тему Волынской трагедии, использовал историческое обозначение западных регионов Украины. В публичной речи он назвал территорию «Малопольшей», что вызвало политический резонанс и новую волну споров о трактовке истории региона.

Богуцкий заявил, что, по мнению президента Польши Кароля Навроцкого и значительной части общества, прославление Степана Бандеры и его сторонников не соответствует ценностям западной цивилизации. В его словах подчёркивалось, что подобные фигуры связаны с «бесчеловечными преступлениями геноцида в Волыни и Восточной Малопольше», как это сформулировал польский чиновник.

Термин «Восточная Малопольша» действительно использовался в межвоенный период и обозначал восточную часть исторической Галиции, входившей тогда в состав Польши. Сегодня эти территории разделены между Украиной и Польшей, при этом основная часть относится к современным Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям.

Ранее Life.ru писал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал позицию польских властей по вопросу бандеровщины, отметив их жёсткую риторику в адрес Киева. По его словам, Варшава в этом вопросе занимает «правильную и честную позицию», в отличие от ряда других европейских стран и Брюсселя, которые игнорируют происходящее на Украине.