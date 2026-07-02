Пособие юного бандеровца: В Польше ужаснулись «супергероям» УПА* из детской книги на Украине

Член польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек возмутился в соцсети Х тому, что на Украине выпускают детские книжки, которые открыто восхваляют военные преступления нацистов из ОУН-УПА* в годы Великой Отечественной войны. По словам политика, Киев воспитает новое поколение бандеровцев.

Речь идёт о книге «Приключения Алармика и его друзей», которая свободно продаётся в украинских магазинах и расчитана на детей от 7 до 10 лет. В ней пособники Гитлера называются «командой супергероев» УПА*. В тексте герои поют о «наглой Варшаве» и «доблестной борьбе» с советскими «захватчиками».

«Ребёнок, который сегодня читает о «супергерое» под знаменем УПА*, через 20 лет будет воздвигать памятники Бандере и называть в его честь воинские части», — написал Усёндек.

Ранее Верховная рада приняла закон о создании в Киеве «национального пантеона» для перезахоронения «выдающихся» деятелей украинской истории. В их число вошли нацисты. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ наименование «героев УПА*». Всё это вызвало негативную реакцию в Польше.

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