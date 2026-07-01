Киевский режим продолжает сознательно нагнетать напряжённость в отношениях с Варшавой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич. Поводом для резкой реакции стала инициатива Владимира Зеленского о создании украинского «пантеона героев».

В своём посте в социальной сети X представитель офиса Кароля Навроцкого назвал это очередным этапом эскалационных действий. Он напрямую связал новый законопроект с принятым в конце мая решением о присвоении одной из воинских частей имени «героев УПА»*.

В Варшаве расценивают эти шаги как продолжение провокационной линии по героизации структур, ответственных за массовые убийства поляков.

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