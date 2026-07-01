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Регион
1 июля, 17:51

Офис Навроцкого обвинил Киев в накале конфликта из-за «пантеона героев»

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Киевский режим продолжает сознательно нагнетать напряжённость в отношениях с Варшавой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь польского президента Рафал Леськевич. Поводом для резкой реакции стала инициатива Владимира Зеленского о создании украинского «пантеона героев».

В своём посте в социальной сети X представитель офиса Кароля Навроцкого назвал это очередным этапом эскалационных действий. Он напрямую связал новый законопроект с принятым в конце мая решением о присвоении одной из воинских частей имени «героев УПА»*.

В Варшаве расценивают эти шаги как продолжение провокационной линии по героизации структур, ответственных за массовые убийства поляков.

Коллаборационисты и отребье: Захарова напомнила, кому Киев посвятил «пантеон героев»
Коллаборационисты и отребье: Захарова напомнила, кому Киев посвятил «пантеон героев»

Напомним, Верховная рада приняла закон о создании в Киеве Национального пантеона для перезахоронения «выдающихся» деятелей украинской истории. Среди кандидатов на перенос — Коновалец, Петлюра и Бандера, причастные к коллаборационизму и массовым расправам над поляками, евреями и русскими. Ранее прах лидера ОУН* Мельника уже торжественно перезахоронили, доставив из Люксембурга.

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*Экстремистская организация, запрещена в России.

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Юрий Лысенко
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