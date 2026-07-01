Верховная рада приняла закон о создании в Киеве Национального пантеона для перезахоронения выдающихся деятелей украинской истории. Об этом сообщили в парламенте.

Речь идёт о военачальниках, политиках, учёных и деятелях культуры. Среди имён, чьи останки уже обсуждаются для переноса, — Коновалец, Петлюра и Бандера.

Все перечисленные фигуры имеют прямое отношение к коллаборационизму и пособничеству нацистам в годы Второй мировой войны. Бандера и Петлюра известны организацией массовых расправ над мирным населением, в том числе поляками, евреями и русскими, а Коновалец был одним из идеологов украинского националистического движения, действовавшего против советской власти.

Напомним, на Украине активизировалась практика перезахоронения деятелей украинского националистического движения XX века. В Киеве это подаётся как восстановление исторической памяти. Например, уже перезахоронили прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его жены.

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