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30 июня, 15:17

Навроцкий готовит новый ответ Зеленскому из-за Бандеры и украинского пантеона

Обложка © ТАСС / TOMASZ WASZCZUK

Обложка © ТАСС / TOMASZ WASZCZUK

Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничить контакты с Владимиром Зеленским на фоне нового обострения отношений между Варшавой и Киевом. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в президентском дворце.

По данным издания, причиной могут стать решения украинских властей, связанные с увековечиванием памяти деятелей ОУН и УПА*.

В частности, в Польше обеспокоены планами Киева создать национальный пантеон и возможным перезахоронением в нём останков Степана Бандеры.

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Ожидается, что Навроцкий может публично обозначить свою позицию 11 июля — в день памяти жертв Волынской резни.

Новый виток напряжённости между странами начался после того, как Зеленский присвоил одному из украинских военных подразделений имя «Героев УПА*».

После этого Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Украинский лидер позднее вернул награду Варшаве.

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Зеленский также не приехал на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. В окружении польского президента это расценили как ещё один сигнал ухудшения двусторонних отношений.

Официально о сокращении контактов с украинским руководством Навроцкий пока не объявлял.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Марина Фещенко
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