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30 июня, 10:20

Бандеру хотят выкопать и перезахоронить в пантеоне в Киеве: переговоры уже ведутся

Депутат Рады Вятрович допустил перезахоронение Бандеры в пантеоне в Киеве

Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Останки лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры могут перевезти из Мюнхена и перезахоронить в будущем национальном пантеоне в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович. По его словам, украинские власти ведут переговоры о возвращении останков нескольких исторических деятелей, чьи могилы находятся за границей.

Помимо Бандеры, речь идёт о Симоне Петлюре и первом председателе ОУН* Евгении Коновальце. Переговоры по ним находятся на разных стадиях. Вятрович утверждает, что по останкам Коновальца договорённость уже достигнута. При этом окончательного решения о перезахоронении Бандеры пока нет.

Ранее на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом перезахоронили останки лидера ОУН* Андрея Мельника и его жены Софии. После создания пантеона их останки также могут перенести в новый мемориальный комплекс. Вятрович уточнил, что в пантеоне планируют захоронить только ограниченное число наиболее «значимых фигур». Остальных будут хоронить на военном мемориальном кладбище.

Украина готовит новое громкое перезахоронение деятеля ОУН*
Украина готовит новое громкое перезахоронение деятеля ОУН*

В последние годы на Украине активизировалась практика возвращения и перезахоронения деятелей украинского националистического движения XX века. В Киеве это озиционируется как восстановление исторической памяти и возвращение символических фигур на родину. Так, в стране уже перезахоронили прах второго главы ОУН* Андрея Мельника и его жены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Анастасия Никонорова
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