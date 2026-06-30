«Это наш вопрос»: В Раде ответили Польше на критику пантеона «героев» в столице Украины

Негативная реакция Польши не остановит создание «украинского национального пантеона» и возможное перезахоронение деятелей ОУН* и УПА*. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович, его словам передают местные СМИ.

По его словам, украинская сторона намерена самостоятельно решать, кого считать национальными героями и чьи останки возвращать из-за рубежа. Вятрович привёл в пример польский пантеон на Вавеле в Кракове. Он отметил, что Киев не вмешивается в решения Варшавы о том, кто может быть там похоронен.

«Это наш вопрос. Мы способны сами разобраться в своём прошлом», — сказал депутат.

Он также отверг мнение, что украинские инициативы сами по себе провоцируют ухудшение отношений между странами. По версии Вятровича, польские политики используют исторические споры для получения внутриполитических дивидендов.

Ранее Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий на государственном уровне чествовать командиров УПА* в рамках создания национального Пантеона. Кроме того, в Пантеоне будут чествовать других украинских нацистов и «героев».