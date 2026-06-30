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30 июня, 10:15

«Это наш вопрос»: В Раде ответили Польше на критику пантеона «героев» в столице Украины

Нардеп Вятрович: Мнение Польши не повлияет на создание пантеона нацистов в Киеве

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Негативная реакция Польши не остановит создание «украинского национального пантеона» и возможное перезахоронение деятелей ОУН* и УПА*. Об этом заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович, его словам передают местные СМИ.

По его словам, украинская сторона намерена самостоятельно решать, кого считать национальными героями и чьи останки возвращать из-за рубежа. Вятрович привёл в пример польский пантеон на Вавеле в Кракове. Он отметил, что Киев не вмешивается в решения Варшавы о том, кто может быть там похоронен.

«Это наш вопрос. Мы способны сами разобраться в своём прошлом», — сказал депутат.

Он также отверг мнение, что украинские инициативы сами по себе провоцируют ухудшение отношений между странами. По версии Вятровича, польские политики используют исторические споры для получения внутриполитических дивидендов.

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Ранее Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий на государственном уровне чествовать командиров УПА* в рамках создания национального Пантеона. Кроме того, в Пантеоне будут чествовать других украинских нацистов и «героев».

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Александра Мышляева
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