Украина является не союзником, а врагом Польши из-за героизации националистов из УПА*. Такое заявление сделал лидер партии «Конфедерация польской короны» и член Европарламента Гжегож Браун, передаёт Politico. Выступая на митинге памяти жертв национализма, политик призвал польские власти прекратить любую помощь киевскому режиму, включая поставки оружия.

«Киевский режим не является ни союзником, ни другом. Это враг польской нации и польского государства» — заявил Браун.

Политик подчеркнул, что восхваление нацистов недопустимо, а поддержка режима, который чтит палачей поляков, противоречит национальным интересам Польши.

Ранее Киев предпринял ряд демонстративных шагов по героизации УПА*. Это вызвало резкое недовольство Варшавы. Среди последних действий — участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. Кроме того, подразделению Сил специальных операций ВСУ было присвоено наименование «Имени героев УПА»*. Зеленский также объявил о планах установить памятник гетману-предателю Ивану Мазепе на месте, где стоял памятник Ленину.

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