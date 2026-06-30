Зеленский потеряет Европу: Экс-премьер Польши раскрыл истинную цену культа героев УПА*

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что курс Киева на возвеличивание УПА* в первую очередь ударит по самой Украине. Своим мнением политик поделился в соцсетях.

Моравецкий отреагировал на решение Владимира Зеленского создать национальный пантеон «героев». По его словам, расплачиваться за эту историческую политику будет не Варшава, а именно украинская сторона.

Экс-глава польского правительства пояснил: фундаментом государственной идентичности становится замалчивание масштаба совершённых преступлений. Он подчеркнул, что это противоречит принципу построения нации на правде.

Более того, такая позиция официальных лиц мешает евроинтеграционным устремлениям Киева. «Трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей», — написал он.

Политик добавил, что усилия властей приводят к обратному эффекту. «Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА*, тем больше мир вспоминает о её преступлениях», — отметил Моравецкий.

Причиной для заочной дискуссии послужило выступление Зеленского в День Конституции 28 июня. Он заявил, что никто не вправе указывать украинцам, каких героев уважать. Ранее лидер киевского режима инициировал рассмотрение законопроекта об Украинском национальном пантеоне.

Конфликт обострился после того, как 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за чествования главарей УПА*. В ответ прозвучали слова о том, что подобная риторика может плохо закончиться для польского лидера.

Ситуацию усугубило участие Зеленского в церемонии перезахоронения останков одного из вождей ОУН-УПА* Андрея Мельника. Кроме того, центру спецопераций «Север» в составе ССО ВСУ было присвоено название «Имени героев УПА*». После этих шагов Варшава запустила процедуру отзыва награды, врученной предыдущим президентом Анджеем Дудой.

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