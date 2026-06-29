Бойцы УПА* были матёрыми нацистами, а их последователи сегодня обосновались в Киеве. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС, отреагировав на проект резолюции о памяти жертв УПА*, который внесли в Европарламент.

«Участники УПА* — матёрые нацисты. В России с квалификацией этих упырей давно определились, а не заигрывали с их последователями в Киеве», — отметила она.

По её словам, главарь киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полякам «нечто похуже среднего пальца — свою игру на рояле», а вместо осуждения его за это ещё и отметили наградой.

Напомним, очередное обострение в отношениях Варшавы и Киева началось в конце мая, когда Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА»*. В Польше расценили этот шаг как личное оскорбление. Там до сих пор действия повстанческой армии* в годы Второй мировой называют геноцидом польского народа. В ответ на это президент Кароль Навроцкий принял решение отозвать у Владимира Зеленского орден Белого орла, который считается главной государственной наградой республики.

Ранее Захарова обращала внимание на то, что среди погибших в ходе Волынской резни были и граждане СССР. Она отмечала, что жертвами украинских националистов из УПА* в 1943–1944 годах стали в основном поляки, однако с 1 ноября 1939 года они считались советскими гражданами, поскольку Западная Украина к тому моменту вошла в состав СССР.

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