Среди жертв Волынской резни были советские граждане. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конфликт Варшавы и Киева вокруг лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла.

«Да, жертвами украинских националистов из УПА* в ходе Волынской резни 1943-1944 гг. были преимущественно поляки. Но с 1 ноября 1939 г. они были советскими гражданами», — написала Захарова в Telegram‑канале.

Дипломат пояснила, что после разгрома Польши в результате агрессии нацистской Германии в сентябре 1939 года Западная Украина вошла в состав СССР, «с воссоединением её с Украинской ССР».

Захарова указала, что резня началась в феврале 1943 года — тогда фронт резко повернул, и стало ясно, что немецко‑фашистский режим долго не удержится на оккупированных территориях Советской Украины. Поэтому украинские националисты сочли, что настал их час для этнических чисток.

Захарова также подчеркнула, что первый этап массовых убийств пришёлся на Волынь — территорию современных Волынской, Ровненской и части Тернопольской областей — и сопровождался нападениями на польское население и представителей других национальностей. Следующая волна насилия случилась во второй половине 1943 года на территории Восточной Галиции — ныне Львовская, Ивано‑Франковская и Тернопольская области. Дипломат указала, что массовые убийства польского населения продолжались до лета 1944 года.

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