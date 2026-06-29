Зеленский, курва! Поляки сильнее злятся на Киев — в сети растёт негатив к украинцам

В польском интернете резко выросла критика Украины и украинцев. Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на отчёт Res Futura и Data House.

Аналитики изучили 754 тысячи публикаций в соцсетях за период с 1 по 21 июня, посты собрали более 10 миллионов реакций и комментариев. По данным отчёта, с начала мая доля критических сообщений об Украине выросла с 15,4% до 22%. Если убрать нейтральные публикации, то девять из десяти мнений оказываются негативными к украинцам.

Главной темой споров стали недавние исторические скандалы. Год назад этот вопрос почти не доминировал в обсуждениях, а теперь стал одной из главных причин раздражения в польской сети. Рост негатива связали с решением Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей имя «Героев УПА*» и последующим лишением его польского ордена Белого орла.

В отчёте отмечается, что люди, которые пытаются защищать Украину в соцсетях, сами всё чаще становятся объектом нападок. В комментариях их обвиняют в предательстве или чрезмерной уступчивости Киеву.

Отношения Варшавы и Киева в последнее время обострились на фоне спора вокруг исторической памяти. Поводом стало решение Украины присвоить одной из воинских частей почётное наименование «Героев УПА»*. В Польше это восприняли как оскорбление, поскольку действия Украинской повстанческой армии* во время Второй мировой войны там считают геноцидом населения. После этого президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.

В ответ бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко** и ряд чиновников отказались от своих польских наград. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский назвал происходящее «войной за медали», которая ударила по отношениям двух стран.

Ранее также сообщалось, что Зеленский дважды не вышел на контакт с Навроцким — сначала не состоялся телефонный разговор, затем сорвалась встреча в Варшаве. Обсудить планировали именно спорное решение Киева по названию части ВСУ. На этом фоне в Польше усилилась и критика финансовой поддержки Киева. Сегодня вице-спикер Сейма и лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак призвал как можно скорее прекратить помощь Украине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.