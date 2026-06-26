«Актёры, а не политики»: Политолог раскрыл реальную причину конфликта Польши и Украины
Политолог Кот: Конфликт Польши и Украины связан с переделом ресурсов
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Военный конфликт между Польшей и Украиной теоретически возможен, однако многое в такой ситуации зависело бы не только от Киева и Варшавы, заявил политолог Юрий Кот. По его словам, украинская армия сейчас имеет серьёзный боевой опыт и способна противостоять польским силам.
Однако ключевые решения в подобном сценарии принимались бы не в польской или украинской столице, а в центрах внешнего влияния, прежде всего в Лондоне. При соответствующем сигнале извне обе стороны могут быстро снизить градус конфликта.
«Политический истеблишмент что Польши, что Украины — это актёры, играющие роль. Как и в других странах Восточной Европы», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Он связал жёсткую риторику Варшавы с внутренней политикой и финансовыми интересами. Антиукраинские настроения в Польше и раньше были заметными, а сейчас усилились, в том числе из-за того, что Киев начал получать ресурсы и деньги напрямую, минуя польских посредников.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию нацистов. Сразу после этого политики двух стран начали демонстративно отказываться от госнаград. Сенатор Алексей Пушков Пушков заявил о войне орденов между Украиной и Польшей. Скандал докатился до того, что Польшу призвали заблокировать вступление Украины в ЕС.
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