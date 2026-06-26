Военный конфликт между Польшей и Украиной теоретически возможен, однако многое в такой ситуации зависело бы не только от Киева и Варшавы, заявил политолог Юрий Кот. По его словам, украинская армия сейчас имеет серьёзный боевой опыт и способна противостоять польским силам.

Однако ключевые решения в подобном сценарии принимались бы не в польской или украинской столице, а в центрах внешнего влияния, прежде всего в Лондоне. При соответствующем сигнале извне обе стороны могут быстро снизить градус конфликта.

«Политический истеблишмент что Польши, что Украины — это актёры, играющие роль. Как и в других странах Восточной Европы», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Он связал жёсткую риторику Варшавы с внутренней политикой и финансовыми интересами. Антиукраинские настроения в Польше и раньше были заметными, а сейчас усилились, в том числе из-за того, что Киев начал получать ресурсы и деньги напрямую, минуя польских посредников.