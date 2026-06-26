Качиньский призвал Польшу заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский потребовал от польских властей заморозить процесс переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Парламентарий озвучил эту позицию на фоне дипломатического кризиса между Варшавой и Киевом. Подробности приводит газета Financial Times (FT).

Это заявление прозвучало во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске, организатором которой выступил премьер-министр Дональд Туск. Качиньский также объявил, что возвращает Украине ранее полученную медаль. Он пояснил, что этот жест адресован не народу, а украинской элите.

Издание отмечает резкое изменение тональности риторики правых сил Польши. Партия PiS пытается завоевать голоса фермеров, которые страдают от конкуренции с украинским агроэкспортом. Также политики играют на настроениях граждан, недовольных расходами бюджета на беженцев.

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