Качиньский призвал Польшу заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media
Лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский потребовал от польских властей заморозить процесс переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Парламентарий озвучил эту позицию на фоне дипломатического кризиса между Варшавой и Киевом. Подробности приводит газета Financial Times (FT).
Это заявление прозвучало во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске, организатором которой выступил премьер-министр Дональд Туск. Качиньский также объявил, что возвращает Украине ранее полученную медаль. Он пояснил, что этот жест адресован не народу, а украинской элите.
Издание отмечает резкое изменение тональности риторики правых сил Польши. Партия PiS пытается завоевать голоса фермеров, которые страдают от конкуренции с украинским агроэкспортом. Также политики играют на настроениях граждан, недовольных расходами бюджета на беженцев.
Скандал между Польшей и Украиной начался после указа Владимира Зеленского, который присвоил подразделению ВСУ имя организации, участвовавшей в Волынской резне — УПА*. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил коллегу ордена Белого орла и потребовал отменить название. Киев проигнорировал просьбу, что Варшава назвала провокацией. Несколько украинских чиновников в ответ вернули свои награды. Навроцкий заявил, что Зеленский перешёл все границы. После этого скандала главарь киевского режима отказался участвовать в саммите по Украине в Гданьске.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Организация включена в перечень экстремистских, её деятельность запрещена в России.