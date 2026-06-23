Зеленский обиделся на президента Польши и не приедет на конференцию в Гданьск

Владимир Зеленский не приедет на конференцию по Украине в Гданьске. Об этом сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, решение об отказе от поездки было принято ещё до того, как президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла. Дипломат утверждает, что украинский лидер «обиделся на решение президента Навроцкого». Цихоцкий также предположил, что Зеленский может избегать участия из-за риска столкнуться с неудобными вопросами. Он отметил, что в таких случаях, если «политику нечего сказать конструктивного, лучше взять паузу».

Напомним, между Киевом и Варшавой ранее возник скандал на фоне решений украинской стороны, связанных с исторической памятью и символикой, которую в Польше раскритиковали. В частности, речь шла о присвоении названия «Герои УПА*» одному из подразделений ВСУ, против чего выступили польские власти. В Польше потребовали от Киева пересмотреть название одного из подразделений. Варшава дала украинской стороне несколько дней на его изменение.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) состоится в Гданьске 25–26 июня. Мероприятие организуют Польша и Украина, в повестке — вопросы восстановления Украины, участие стран ЕС и международного бизнеса. Ранее сообщалось, что на неё не был приглашен и Навроцкий.