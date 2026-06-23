Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

Президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на международную конференцию по восстановлению Украины, которая пройдёт 25–26 июня в Гданьске. Об этом сообщил глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

Мероприятие организуют совместно власти Польши и Украины. Ожидается участие представителей различных государств, международных организаций и бизнеса.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном присутствии главы государства, Пшидач заявил, что приглашение в адрес Навроцкого не поступало.

«Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске», — сказал он.

По словам представителя польского лидера, приглашения рассылались от имени премьер-министра Польши Дональда Туска и Владимира Зеленского.

Пшидач утверждает, что видел такие документы, которые ему показывали иностранные партнёры. По его словам, они интересовались, планирует ли Навроцкий посетить мероприятие.

«Я видел такие приглашения, которые мне показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли президент Навроцкий. Я отвечал, что является правдой, что президент туда не поедет», — отметил он.

Причины отсутствия приглашения официально не называются. При этом ситуация уже привлекла внимание польских СМИ на фоне продолжающихся дискуссий о взаимодействии между различными центрами власти в стране.

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