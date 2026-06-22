В польском издании Myśl Polska вышла статья, в которой утверждается, что недавний конфликт между Варшавой и Киевом, вызванный героизацией украинских националистических организаций, указывает на необходимость пересмотра оборонной стратегии Польши. По мнению автора материала, действия Украины демонстрируют, что именно она представляет для поляков основную угрозу.

«Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для неё главным врагом — даже большим, чем русские. Нам остаётся лишь сделать из этого очевидные выводы», — сказано в статье.

Издание также отмечает, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, но у юго-восточных границ Польши останется нестабильная ситуация. В этих условиях, по мнению авторов, Варшаве следует сосредоточиться на укреплении собственной армии и готовиться к возможному конфликту с Киевом. «Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить её к вполне вероятной войне с Украиной», — подчёркивается в статье.

Впоследствии от награды также отказались три бывших президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. К ним примкнули глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Варшаве Василий Бондар.

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