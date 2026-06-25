«Мы помним Волынь»: В Польше сотни людей вышли на акцию против политики Зеленского

Несколько сотен человек собрались в центре польского Гданьска на акцию против политики украинских властей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидца.

Участники принесли плакаты с надписью «Мы помним Волынь» и скандировали лозунги против героизации Степана Бандеры.

Протестующие выразили недовольство тем, как на Украине относятся к деятелям националистического движения, которых в Польше связывают с массовыми убийствами поляков в годы Второй мировой войны.

Акция прошла на фоне международной конференции по восстановлению Украины. Форум проводят в Гданьске 25 и 26 июня.

В центре переговоров — привлечение средств на восстановление энергетики, критической инфраструктуры и других пострадавших отраслей.

Владимир Зеленский на конференцию не приехал. Его отсутствие совпало с новым обострением спора между Киевом и Варшавой по вопросам исторической памяти.

Волынская резня — серия массовых убийств польского населения на территории Волыни и Восточной Галиции в 1943–1944 годах силами Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. В Польше эти события официально квалифицируют как геноцид, тогда как на Украине такую трактовку считают односторонней и говорят о взаимном польско-украинском конфликте. Споры вокруг эксгумации жертв, исторической оценки ОУН* и УПА* и чествования их лидеров до сих пор остаются одной из самых болезненных тем в отношениях Варшавы и Киева.