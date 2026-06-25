Пескова удивляет парадоксальная ситуация в отношениях Польши и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию, в которой оказались отношения Польши и Украины. Об этом он заявил журналистам во время своего ежедневного брифинга, комментирую «войну медалей» из-за присвоения подразделению ВСУ почётного наименования «Героев УПА»*.

«На Украине поклоняются нацистам. На Украине поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам. Парадоксальная ситуация», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что ещё более парадоксальной является отсутствие реакции со стороны других европейских стран.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил президенту Польши Каролю Навроцкому, заявив, что его высказывания в адрес Украины могут «закончиться очень плохо». Причиной стало то, что Навроцкий лишил украинского лидера высшей польской награды — ордена Белого орла. Позже Зеленский решил не ехать в польский Гданьск, где 25 июня открывается двухдневная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference — URC 2026).

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.