Скандал между Польшей и Украиной может сорвать конференцию в Гданьске

Разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и главой киевского режима Владимиром Зеленским могут повлиять на проведение международной конференции по Украине, которая запланирована в Гданьске. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Исторические обиды угрожают сорвать ежегодную конференцию по... Украине в Польше и подорвать связи с одним из... важных европейских союзников (Киева — прим. Life.ru)», — говорится в материале.

Причиной напряжённости стал скандал, связанный с вопросами героизации отдельных деятелей Украинской повстанческой армии*. Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) должна пройти 25–26 июня в Гданьске. Мероприятие организуют совместно польские и украинские власти.

В рамках встречи планируется обсуждение вопросов восстановления Украины, а также участие представителей Евросоюза и руководителей крупных международных компаний. При этом пока не подтверждено, примет ли участие Владимир Зеленский, что добавляет неопределённости вокруг форума.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25–26 июня. Изначально поездка украинского лидера находилась под вопросом на фоне дипломатического скандала. Поводом стала реакция Варшавы на решение о присвоении одному из подразделений ССО почётного названия «имени Героев УПА*».

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