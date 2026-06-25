Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пропустит саммит по восстановлению Украины в Польше из-за опасений скандала после череды скандалов, связанных с ОУН*-УПА*. Он написал в соцсети X, что киевский главарь не может решиться посетить мероприятие даже несмотря на то, что туда съедутся его крупнейшие западные сторонники.

По его словам, украинский лидер боится столкнуться с негативной реакцией на фоне чувствительных исторических вопросов. А хозяева саммита явно не рады видеть у себя Зеленского после случившегося.

«Зеленский решил увильнуть от крупного саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами… чтобы избежать скандалов. Настоящая причина? Варшава в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов, убивших во время Второй Мировой войны более 100 тысяч поляков», — написал Боуз.

Напомним, между Польшей и Украиной сейчас идёт дипломатическая «война медалей» из-за присвоения подразделению ВСУ почётного наименования «Героев УПА»*. В Польше это сочли оскорблением исторической памяти, и президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ украинские политик отказались от польских наград. А лекцию жены Зеленского в Польше отменили.

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