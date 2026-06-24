Туск пообещал «крепкие слова» об отношениях с Украиной на конференции в Гданьске

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на конференции в Гданьске планирует высказать «пару крепких и горьких слов» в адрес политиков, которые, по его мнению, неадекватно реагируют на различия стран, связанные со сложной историей. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Туск уточнил, что возможность высказаться у него появится на мероприятии, где также будет присутствовать премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Глава польского кабмина добавил, что намерен открыто затронуть эту тему в присутствии украинской стороны. Кого именно собирается критиковать Туск — пока неясно.

Напомним, что польско-украинский дипломатический конфликт вокруг наград и исторической памяти получил развитие после присвоения украинскому подразделению почётного наименования «Героев УПА»*, что в Польше сочли оскорблением исторической памяти, о чем ранее сообщали СМИ. После этого президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, а в ответ ряд бывших украинских руководителей и высокопоставленных чиновников отказались от польских государственных наград. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что эта «война за медали» может поставить под угрозу союзнические отношения между двумя странами.

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