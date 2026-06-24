В Польше отменили лекцию жены Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА*

Лекция Елены Зеленской отменена в Гданьском университете на фоне скандала с подразделением ВСУ, носящим имя «героев УПА*». Об этом пишет Wirtualna Polska. Зеленская должна была выступить на Конференции по восстановлению Украины и принять участие в дебатах «Идентичность как навык будущего: образование, ответственность и лидерство» на площадке университета.

«Зеленская должна была прочитать лекцию. Её участие отменено, подтвердила изданию Wirtualna Polska пресс-секретарь университета Магдалена Нечуя-Гонишевска», — говорится в публикации.

Напомним, между Польшей и Украиной разразилась дипломатическая «война медалей» из-за присвоения украинскому подразделению почётного наименования «Героев УПА»*. В Польше это сочли оскорблением исторической памяти, и президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ бывшие лидеры Украины и высокопоставленные чиновники отказались от польских наград, а экс-глава Польши Бронислав Коморовский заявил, что эта «война за медали» ставит под угрозу союзнические отношения двух стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.