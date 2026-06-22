Война медалей продолжается: Польский сенатор решил вернуть Киеву украинские награды

Зампред Сената Польши Михал Каминьский объявил о решении вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения исторических разногласий между Варшавой и Киевом. Об этом говорится в письме политика, адресованное украинскому послу.

«Уважаемый господин посол, в связи с действиями и заявлениями Владимира Зеленского, которые нашли поддержку у всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинской политической элиты, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которыми я был удостоен за деятельность в интересах европейской интеграции Украины», — цитирует Каминьского польское издание 300polityka.

Он напомнил, что являлся автором первого в истории Европейского парламента доклада, посвящённого перспективам членства Украины в Европейском союзе. Польша на протяжении многих лет выступала одним из главных сторонников Киева в Европе, оказывая ей политическую, экономическую и дипломатическую поддержку.

Каминьский подчеркнул, что воспринимал полученные награды как символ общих ценностей двух государств. Однако, он не может продолжать хранить эти знаки отличия, поскольку украинские власти и значительная часть политического истеблишмента, по его мнению, до сих пор не дали однозначной оценки лицам, которых Варшава считает ответственными за Волынскую резню и массовые убийства польского населения.

Политик назвал многолетние проблемы с эксгумацией польских жертв Волынской резни особенно красноречивым символом текущей ситуации. Он подчеркнул, что на этом фоне останки солдат вермахта эксгумировались на Украине без каких-либо серьёзных административных или политических барьеров. Сенатор добавил, что сложно представить более наглядный пример неприемлемой для Польши иерархии памяти.

Также Каминьский отметил, что Варшава не намерена навязывать другим странам собственную трактовку исторических событий, однако имеет право оценивать подобные решения. По его словам, если причастных к массовым преступлениям против мирных жителей провозглашают национальными героями, польское государство обязано на это реагировать.

Ранее Польша заявила, что Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Каролем Навроцким. Речь шла о возможном обсуждении решения Киева по присвоению одной из частей ВСУ названия, связанного с «героями УПА»*. Сначала украинская сторона предлагала телефонный разговор, который не состоялся из-за отсутствия реакции со стороны Зеленского. Затем была согласована и встреча, но она также не состоялась.

Напомним, между Польшей и Украиной разразилась дипломатическая «война медалей». Причиной стало присвоение украинским военным подразделением почётного наименования «Героев УПА»*. В Польше, где действия Украинской повстанческой армии* в годы Второй мировой войны считаются геноцидом польского населения, решение Киева было воспринято как неприемлемое оскорбление исторической памяти. В результате президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — главной госнаграды Польши.

В ответ бывшие президенты Украины (Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко**) и высокопоставленные украинские чиновники отказались от своих польских наград. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя инцидент, заявил, что между Варшавой и Киевом фактически разразилась «война за медали», поставившая под удар союзнические отношения двух стран .

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