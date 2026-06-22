Польша намерена заблокировать членство Украины в Европейском союзе до тех пор, пока Киев не пойдёт на уступки. Соответствующее заявление в эфире Polsat News сделал спикер сейма Влодимеж Чажастый.

Он подчеркнул, что без Варшавы соседняя страна в объединение не попадёт. Комментируя недавний кризис в отношениях, политик назвал действия украинской стороны «глупостью», после которой кому-то неизбежно придётся уступать.

Парламентарий также усомнился, что удастся стабилизировать обстановку после шагов, предпринятых президентом Каролем Навроцким. Речь идёт о лишении киевского главаря Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. Спикер сейма допустил, что ситуация может развиваться по пути эскалации.

Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился после того, как Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Причиной стала героизация на Украине главарей УПА*.

После этого от награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**. К ним присоединились министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и посол в Варшаве Василий Бондар.

Поводом для скандала послужило участие киевских властей в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника в конце мая. Тогда же Зеленский присвоил центру спецопераций «Север» наименование «Имени героев УПА*».

Ранее глава киевского режима требовал принять страну в ЕС к 2027 году. Однако европейские лидеры многократно указывали на несоответствие местного законодательства общим стандартам и настаивали на глубоких реформах. Глава дипломатии блока Кая Каллас 15 февраля признала: называть конкретную дату вступления никто не готов.

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