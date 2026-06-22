«Мы не примем бандеровский флаг»: Навроцкий жёстко ответил Зеленскому в споре о националистах

Польский президент Кароль Навроцкий отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, связавшего конфликт между Киевом и Варшавой с внутренней политикой Польши. Навроцкий опроверг эту логику и подчеркнул, что спор касается исторической памяти, а не внутриполитических процессов в стране. Его комментарий приводит телеканал Polsat News.

По словам Навроцкого, конфликт «вообще не касается внутренних дел Польши». Он отметил, что поляки хорошо знают о преступлениях украинских националистов против поляков, в том числе против детей.

«Все патриоты понимают преступления, совершенные украинскими националистами на польской земле. Какими драматическими были эти моменты. Спор касается восприятия исторических вопросов и того факта, что в Польше мы не принимаем красно-чёрный флаг Бандеры», — подчеркнул он.

Навроцкий также заявил, что не представляет ситуации, в которой польские патриоты и руководство страны не были бы едины в этом вопросе. Он резюмировал, что позиция Зеленского ошибочна. «Зеленский неправ», — заключил президент Польши.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал резкое заявление в адрес Кароля Навроцкого. Он предостерёг, что текущая риторика польской стороны по отношению к Украине может обернуться весьма скверными последствиями. Камнем преткновения стало аннулирование Варшавой ордена Белого орла, который ранее был вручён Зеленскому. Киевский лидер выразил убеждение, что за этим шагом просматривается попытка Навроцкого вести внутрипольскую политическую борьбу за счёт разжигания неприязни к украинцам.