В аппарате президента Польши объяснили Владимиру Зеленскому, почему его лишили ордена Белого орла. Заместитель госсекретаря канцелярии Агнешка Енджак указала киевскому диктатору на то, что тот же бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, наличию награды у которого тот возмутился, не возводил памятники Адольфу Гитлеру или Генриху Гиммлеру и не присваивал подразделениям Бундесвера имена «героев СС».

«Бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ так открыто, как [Зеленский]», — написала она в соцсети X.

Также Зеленский напомнил, что орден Белого орла не отбирали у Екатерины II и Бенито Муссолини. По словам Енджак, Польша не лишает наград посмертно. Она также обратила внимание на то, что, когда главаря киевского режима представили к ней, его это совсем не смущало.

Напомним, на фоне очередной волны героизации нацистских преступников на Украине президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Разгорелся крупный скандал на фоне которого по собственному желания от той же награды отказались сразу три бывших президента — Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Пётр Порошенко*.