Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак раскритиковала Владимира Зеленского после того, как тот вернул орден Белого орла почтовой службой.

В своей публикации в соцсети X она заявила, что украинский лидер «добавляет оскорбление к оскорблению».

Енджак также ответила на замечания о том, что такую же награду ранее получали Бенито Муссолини и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь „героев СС“», — написала представитель польского руководства.

По её словам, прежние обладатели ордена не смущали Зеленского, когда он принимал награду. Возврат знака отличия через логистическую компанию Енджак сочла демонстративным жестом.

Она добавила, что действия украинского лидера оскорбляют поляков, которые в последние годы считали себя одними из главных союзников Киева.

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