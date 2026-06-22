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22 июня, 07:50

«Оскорбление за оскорблением»: Терпение поляков из-за Зеленского оказалось на пределе

Канцелярия президента Польши сочла возврат ордена оскорблением со стороны Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак раскритиковала Владимира Зеленского после того, как тот вернул орден Белого орла почтовой службой.

В своей публикации в соцсети X она заявила, что украинский лидер «добавляет оскорбление к оскорблению».

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Енджак также ответила на замечания о том, что такую же награду ранее получали Бенито Муссолини и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

«Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь „героев СС“», — написала представитель польского руководства.

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По её словам, прежние обладатели ордена не смущали Зеленского, когда он принимал награду. Возврат знака отличия через логистическую компанию Енджак сочла демонстративным жестом.

Она добавила, что действия украинского лидера оскорбляют поляков, которые в последние годы считали себя одними из главных союзников Киева.

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Решение в Варшаве связали с разногласиями вокруг отношения Киева к деятелям УПА*. После этого бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко также отказались от польских наград.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в России

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Марина Фещенко
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