Журналистка польского телевидения Арлета Бойке заявила, что киевский главарь Владимир Зеленский в личных беседах с близкими позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Польши и её граждан. Об этом она рассказала на YouTube-канале Kanał Zero, сославшись на источники из окружения украинского президента.

По её данным, когда Зеленскому указывали на то, что чествование подразделений ВСУ, названных в честь Украинской повстанческой армии* вызывает раздражение у Варшавы, он якобы ответил: «К чёрту Польшу и поляков». Официальных комментариев от офиса президента Украины по этому поводу не поступало.

Напомним, что напряжение между Варшавой и Киевом возникло после того, как Зеленский в конце мая участвовал в перезахоронении главаря ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил центру спецопераций «Север» имя «героев УПА». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла (вручён в 2023 году) за героизацию УПА*.

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