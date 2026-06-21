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21 июня, 13:52

СМИ: Зеленский в личных беседах посылал «к чёрту» Польшу и поляков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Журналистка польского телевидения Арлета Бойке заявила, что киевский главарь Владимир Зеленский в личных беседах с близкими позволял себе оскорбительные высказывания в адрес Польши и её граждан. Об этом она рассказала на YouTube-канале Kanał Zero, сославшись на источники из окружения украинского президента.

По её данным, когда Зеленскому указывали на то, что чествование подразделений ВСУ, названных в честь Украинской повстанческой армии* вызывает раздражение у Варшавы, он якобы ответил: «К чёрту Польшу и поляков». Официальных комментариев от офиса президента Украины по этому поводу не поступало.

Напомним, что напряжение между Варшавой и Киевом возникло после того, как Зеленский в конце мая участвовал в перезахоронении главаря ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоил центру спецопераций «Север» имя «героев УПА». В ответ президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского орден Белого Орла (вручён в 2023 году) за героизацию УПА*.

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*Террористическая организация, запрещённая в России.

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Анастасия Никонорова
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