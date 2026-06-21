Дело не в орденах: Киев пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

В Польше усиливаются настроения против Украины. На это пожаловался глава украинского МИД Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше», — заявил он.

Министр подчеркнул, что как руководитель МИД он регулярно получает тревожные сигналы, которые рисуют неприглядную картину: в разных точках Польши фиксируются случаи травли, притеснений и даже прямых нападений на украинцев, причём эта агрессия коснулась и самых маленьких.

Напряжение между Варшавой и Киевом возникло после событий конца мая. Тогда главарь киевского режима Владимир Зеленский поучаствовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН-УПА*, и его жены в Киевской области. Помимо этого, он дал отдельному центру специальных операций «Север» из состава сил спецопераций ВСУ название «Имени героев УПА*». В минувшую пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что отобрал у Зеленского орден Белого Орла. Эту награду украинский лидер получил в 2023 году от прежнего польского главы Анджея Дуды. Причиной стала героизация участников УПА*.

А ранее Сибига сообщил, что вернёт Польше свою государственную награду — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», которую ему вручили в октябре 2022 года. По его словам, дело не в орденах, а в отношении. Этот шаг министр сделал на фоне истории с лишением Зеленского ордена Белого Орла, а решение Навроцкого назвал стратегической ошибкой.

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