Украина намерена отвечать Польше теми же мерами на любые недружелюбные действия Варшавы. Об этом на фоне разгоревшегося конфликта между странами сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружелюбны, пренебрежительны к нашей стране… Я хочу, чтобы наши польские друзья это услышали», — сказал он.

В своём выступлении он также подверг критике позицию президента страны Кароля Навроцкого, подчеркнув, что тот фактически свёл на нет весь предыдущий прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях между Киевом и Варшавой. При этом украинская сторона подтвердила свою открытость к продолжению политического диалога на любом уровне.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий лишил главаря киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Поводом для этого послужил ряд действий украинского президента: участие в перезахоронении Андрея Мельника и присвоение центру спецопераций «Север» имени «героев УПА*».

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