Украинский историк Марта Гавришко призвала европейские страны перестать «подпитывать истерию» Владимира Зеленского. Так эксперт отреагировала на недавнее заявление главаря киевского режима о том, что Украина якобы защищает Польшу и весь Евросоюз.

«В течение пяти лет Европа и НАТО подпитывали этот комплекс мессии у своего любимого «ребёнка с особыми запросами». Теперь этот кровавый клоун, похоже, искренне убежден, что он — спаситель самой цивилизации», — написала историк в социальной сети X.

По ее мнению, европейским политикам необходимо более жёстко реагировать на подобные высказывания и действия Зеленского.

Поводом для этого заявления стал конфликт Киева и Варшавы. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла, объяснив решение героизацией лидеров УПА* на Украине. В ответ Зеленский заявил, что подобная риторика со стороны польского президента «может плохо закончиться», что вызвало широкий общественный резонанс и новые споры о взаимоотношениях Киева с европейскими союзниками.

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