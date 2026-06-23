Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 08:53

«Комплекс мессии у ребёнка с особыми запросами»: Историк разнесла Зеленского за слова о Польше

Историк Гавришко раскритиковала слова Зеленского о «защите Польши»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украинский историк Марта Гавришко призвала европейские страны перестать «подпитывать истерию» Владимира Зеленского. Так эксперт отреагировала на недавнее заявление главаря киевского режима о том, что Украина якобы защищает Польшу и весь Евросоюз.

«В течение пяти лет Европа и НАТО подпитывали этот комплекс мессии у своего любимого «ребёнка с особыми запросами». Теперь этот кровавый клоун, похоже, искренне убежден, что он — спаситель самой цивилизации», — написала историк в социальной сети X.

По ее мнению, европейским политикам необходимо более жёстко реагировать на подобные высказывания и действия Зеленского.

«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким
«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким

Поводом для этого заявления стал конфликт Киева и Варшавы. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла, объяснив решение героизацией лидеров УПА* на Украине. В ответ Зеленский заявил, что подобная риторика со стороны польского президента «может плохо закончиться», что вызвало широкий общественный резонанс и новые споры о взаимоотношениях Киева с европейскими союзниками.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar