Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала так называемый «национальный пантеон Украины», который состоит из коллаборационистов и членов ОУН-УПА*. По её словам, подобный подход к историческим фигурам вызывает вопросы и требует объяснений со стороны украинского руководства.

«Это кто был «выдающимся сыном Украины»? Коллаборационисты? Вот эти все — Мельник и остальное отребье?» — сказала Захарова в беседе с журналистами.

Она подчеркнула, что Владимиру Зеленскому следует пояснить, кого именно в стране считают «героями» и на чём основан такой исторический выбор.

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