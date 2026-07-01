Коллаборационисты и отребье: Захарова напомнила, кому Киев посвятил «пантеон героев»
Захарова: Национальный пантеон Украины состоит из коллаборационистов и отребья
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала так называемый «национальный пантеон Украины», который состоит из коллаборационистов и членов ОУН-УПА*. По её словам, подобный подход к историческим фигурам вызывает вопросы и требует объяснений со стороны украинского руководства.
«Это кто был «выдающимся сыном Украины»? Коллаборационисты? Вот эти все — Мельник и остальное отребье?» — сказала Захарова в беседе с журналистами.
Она подчеркнула, что Владимиру Зеленскому следует пояснить, кого именно в стране считают «героями» и на чём основан такой исторический выбор.
Напомним, Верховная рада приняла закон о создании в Киеве Национального пантеона для перезахоронения «выдающихся» деятелей украинской истории. Среди имён, чьи останки уже обсуждаются для переноса, — Коновалец, Петлюра и Бандера. Перечисленные фигуры имеют прямое отношение к коллаборационизму и пособничеству нацистам в годы Второй мировой войны. Они известны организацией массовых расправ над мирным населением, в том числе поляками, евреями и русскими. На Украине уже торжественно перезахоронили останки лидера ОУН* Андрея Мельника, прах которого перевезли из Люксембурга.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.