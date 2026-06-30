Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нашёл положительную черту у русофобствующих польских властей. Речь идёт об отношении Варшавы к бандеровщине, которая охватила Украину. Чиновник поставил Польшу в пример Европе, которая наотрез отказывается замечать очевидное на украинской территории. Свою позицию Медведев озвучил в соцсети Max.

«Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию. Чего не скажешь про другие европейские страны и безмозглый Брюссель. Интересно, какова была бы их позиция, если бы, скажем, вместо семейного склепа тело дуче перезахоронили в римском Пантеоне, а Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине?» — говорится в тексте.

Напомним, под Киевом с почестями перезахоронили останки второго лидера Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник. Пышная церемония с участием Владимира Зеленского прошла на Национальном военном мемориальном кладбище. Также глава киевского режима решил связать название подразделения ВСУ с «героями» УПА*. Всё это вызвало негодование в Польше. Варшава тут же лишила Зеленского ордена Белого орла.

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