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30 июня, 10:19

Медведев поставил Польшу в пример «безмозглому Брюсселю» из-за бандеровщины

Медведев похвалил Польшу за честную позицию по вопросу «киевской бандеровщины»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нашёл положительную черту у русофобствующих польских властей. Речь идёт об отношении Варшавы к бандеровщине, которая охватила Украину. Чиновник поставил Польшу в пример Европе, которая наотрез отказывается замечать очевидное на украинской территории. Свою позицию Медведев озвучил в соцсети Max.

«Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию. Чего не скажешь про другие европейские страны и безмозглый Брюссель. Интересно, какова была бы их позиция, если бы, скажем, вместо семейного склепа тело дуче перезахоронили в римском Пантеоне, а Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине?» говорится в тексте.

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Напомним, под Киевом с почестями перезахоронили останки второго лидера Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник. Пышная церемония с участием Владимира Зеленского прошла на Национальном военном мемориальном кладбище. Также глава киевского режима решил связать название подразделения ВСУ с «героями» УПА*. Всё это вызвало негодование в Польше. Варшава тут же лишила Зеленского ордена Белого орла.

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* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Татьяна Миссуми
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