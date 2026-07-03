«Этого не забудут никогда»: Почему конфликт с Польшей станет фатальным для Киева

Политолог Олег Глазунов заявил, что конфликт Владимира Зеленского с Польшей — серьёзная ошибка, которую Варшава не простит. По его словам, экс-комик перешёл границу, начав героизировать фигуры, связанные с Волынской трагедией.

Эксперт в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что для поляков тема массового уничтожения мирного населения остаётся крайне болезненной. Если бы Зеленский действовал менее пафосно, возможно, реакция была бы сдержаннее. Однако демонстративная позиция вызвала резкое неприятие.

Глазунов отметил, что Польша имеет значительное влияние, в том числе через связи с США. Это может обернуться для Киева серьёзными проблемами, вплоть до потери поддержки. Восстановить отношения с Варшавой после такого скандала, по его оценке, будет практически невозможно.

А ранее Life.ru писал, что президент Польши Кароль Навроцкий готовит новый ответ Зеленскому. Отношения Варшавы и Киева рискуют серьёзно испортиться из-за Бандеры и украинского пантеона.